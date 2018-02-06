Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов

Видео: Daily Mail

Туристы на Шри-Ланке сняли на видео четырехметрового питона, который поймал и съел целого оленя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ролик сделан в конце января в национальном парке Бундала на южном побережье Шри-Ланки. Туристы стали свидетелями того, как гигантская змея, длина которой составляла 430 сантиметров, медленно заглатывает мертвое млекопитающее. Чтобы это сделать, ей понадобилось около часа.

Сотрудник парка утверждает, что был удивлен поведением питона. «Обычно питоны срыгивают добычу, когда чувствуют, что за ними следят люди, — сказал он. — Но, похоже, он был очень голоден и проглотил все животное, невзирая на беспокойство». По его словам, олень таких размеров утолит голод питона на несколько месяцев.

Площадь национального парка Бундала составляет порядка 25 тысяч гектаров. На его территории водятся 48 видов рептилий, 15 видов амфибий, 197 видов птиц, 32 вида млекопитающих и 52 вида бабочек.

В январе сообщалось, что в американском штате Флорида гольфисты стали свидетелями поединка между крупным аллигатором и темным тигровым питоном.

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