Украинский политик констатировал превращение страны в «сельский туалет»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что страна превратилась в «сельский туалет». Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube (с 05:06).

«Польша — это главное окно в Европу для остатков не то что транзита… Мы из моста, который соединял Европу и Восток — Россию, Казахстан, Узбекистан, — мы потеряли этот рынок, добровольно его отдали полякам, отдали литовцам, латышам. Теперь мы просто закрытый сельский туалет Европы», — сказал он, затрагивая тему дипломатического конфликта между Киевом и Варшавой.

Червоненко отметил, что Украина уже добровольно «побила горшки» на востоке, рассорившись с Россией. При этом из-за закона об украинизации образования Киев испортил отношения с Польшей, Румынией и Венгрией. «Давайте еще вспомним, сколько сотен лет мы были под Литвой, давайте с литовцами тоже, одним из главных адвокатов [Украины в Евросоюзе], поссоримся», — сказал политик.

В ноябре 2017 года глава Минэкономики Украины Степан Кубив заявил, что Киев потерял около 15 миллиардов долларов из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский. В связи с запретом транзита через территорию России украинских товаров Верховная Рада приняла 140 законодательных актов, уточнил он. По его словам, за последние 27 лет в стране продолжалась деиндустриализация, потерян научный потенциал, произошел значительный отток профессиональных кадров, а производственное оборудование устарело.

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