В Telegram нашли детскую порнографию

Мессенджер Telegram удалили из магазина приложений AppStore из-за обнаруженного в нем детского порно. Об этом сообщает 9to5mac.

По данным издания, Apple решила удалить сервис из магазина из-за того, что пользователи Telegram использовали его для распространения порнографии с несовершеннолетними.

«После проверки команда вывела приложение из магазина, предупредила разработчика и уведомила соответствующие органы, включая Национальный центр без вести пропавших и эксплуатируемых детей NCMEC», — уточнил руководитель AppStore Фил Шиллер.

Материалы по теме Беда для анонима Как Telegram обойдет блокировку в России

Мессенджер Павла Дурова пропал из AppStore в конце января. Приложение было недоступно в течение нескольких часов.

Тогда Дуров не уточнил конкретную причину удаления, а рассказал лишь о «неприемлемом контенте» в сервисе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!