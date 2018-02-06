В Telegram нашли детскую порнографию

Мессенджер Telegram удалили из магазина приложений AppStore из-за обнаруженного в нем детского порно. Об этом сообщает 9to5mac.
По данным издания, Apple решила удалить сервис из магазина из-за того, что пользователи Telegram использовали его для распространения порнографии с несовершеннолетними.
«После проверки команда вывела приложение из магазина, предупредила разработчика и уведомила соответствующие органы, включая Национальный центр без вести пропавших и эксплуатируемых детей NCMEC», — уточнил руководитель AppStore Фил Шиллер.
Мессенджер Павла Дурова пропал из AppStore в конце января. Приложение было недоступно в течение нескольких часов.
Тогда Дуров не уточнил конкретную причину удаления, а рассказал лишь о «неприемлемом контенте» в сервисе.