«Гигантского бронемонстра» заметили в Сирии

Сирийские правительственные войска задействовали бронированный бульдозер в ходе боевых действий под Дамаском. На фото машины, опубликованное в Twitter, обратил внимание «Вестник Мордовии».

Как уточняет издание, бульдозер должен был расчистить дорогу для танков Т-72М1 при наступлении сирийской армии. Однако, судя по снимкам, выполнить задание машине не удалось. Отмечается, что она могла застрять на труднопроходимом участке местности из-за слишком большого веса. При этом пользователь, разместивший фотографии, пояснил в подписи к ним, что бульдозер был подбит боевиками.

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Сирийские военные из-за нехватки инженерных машин разграждения вынуждены приспосабливать под свои нужды обычную строительную технику. Для защиты на бульдозеры устанавливают дополнительные решетчатые противокумулятивные экраны, которые позволяют уберечь технику от реактивных гранат. Однако подобная модернизация существенно увеличивает вес машин, в результате чего их скорость и проходимость значительно снижаются.

По словам военных экспертов, российская ИМР-2 показала бы гораздо большую эффективность в подобных условиях.

Ранее в феврале сообщалось, что сирийская армия в ходе наступления в провинции Дамаск потеряла редкую версию мостового танка. Машина представляла собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72. Отмечалось, что это уже не первая машина подобного назначения, потерянная правительственными войсками в этом районе.

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