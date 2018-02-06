Таинственный мостовой танк уничтожили в Сирии

Сирийские правительственные войска потеряли редкую версию мостового танка в ходе наступления в провинции Дамаск. Фотография, на которой запечатлена горящая машина, опубликована в Twitter.

Как отмечает «РГ: Русское оружие», танк был уничтожен во время боев в Восточной Гуте, пригороде сирийской столицы. Военный эксперт Алексей Хлопотов пояснил изданию, что машина представляла собой гибрид шасси старого мостоукладчика МТУ-20 с раскладным мостом от более современного МТУ-72.

По его словам, этот гибрид напоминает тот, что был замечен у бойцов 105-й бригады Республиканской гвардии Сирии в ходе широкомасштабной операции в районе Дейр-эз-Зора в ноябре прошлого года. «Вполне возможно, что запечатленная [тогда] на снимках машина и сгоревшая в Восточной Гуте — одна и та же. Таких мостоукладчиков не может быть много в принципе», — отметил эксперт.

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При этом, по данным издания, это уже не первая машина подобного назначения, потерянная сирийской армией в этом районе. Ранее на территории, которая попала под контроль боевиков, оказался другой разложенный мост.

Отмечается, что правительственные войска близ Дамаска вынуждены применять мостоукладчики непосредственно под огнем противника, так как эти машины существенно облегчают продвижение бронетехники.

Танковый мостоукладчик МТУ-72 был разработан в Советском Союзе в 1970-х годах и предназначался для устройства в боевой обстановке переправы через узкие водные преграды, овраги и инженерные заграждения. Он наводит один однопролетный металлический мост грузоподъемностью 50 тонн. Время установки моста составляет от 2,5 до 5 минут.

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