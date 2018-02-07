Маникюрщицы в США отбились от преступника стулом

В американском штате Калифорния арестован мужчина, напавший на сотрудниц маникюрного салона. Женщины не растерялись и отбились от преступника стулом, сообщает The New York Post.

На видео, снятом камерами наблюдения, видно, как злоумышленник бьет кулаками одну из женщин. В результате ожесточенной драки мастерам маникюра удается загнать противника в угол. В это время к ним на помощь с улицы прибегают несколько мужчин.

Сообщается, что преступник, которым оказался 25-летний Густаво Аранда (Gustavo Aranda), напал на сотрудниц салона без какой-либо причины. За два часа до этого он угнал автомобиль, избив владельца.

На видеозапись драки, выложенной в сеть, уже начали делать пародии. В ролик вставляют эпичную музыку или комментарии из рестлинг-шоу.

Маникюрщицы в США отбились от преступника стулом

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