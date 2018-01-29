Бывшая чемпионка UFC Роузи ушла в рестлинг

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи перешла в рестлинг. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, американка подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE) и появилась на турнире WrestleMania 34. «На сегодняшний день — это моя жизнь. Рестлинг будет главным приоритетом в течение следующих нескольких лет», — прокомментировала решение спортсменка.

Роузи также рассказала, уходит ли она навсегда из UFC. «Все говорят об этом, но я, например, никогда не говорила, что ухожу из дзюдо», — отметила она.

Информация о том, что Роузи начнет карьеру в рестлинге, появилась еще в сентябре 2017 года. Сообщалось, что дебютный поединок спортсменка проведет 17 ноября на шоу WWE Survivor series.

30-летняя Роузи — бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе. На ее счету 14 боев по правилам ММА, в которых она одержала 12 побед и потерпела два поражения. Помимо побед в UFC, спортсменка завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде 2008 в Пекине и серебро чемпионата мира по дзюдо. Она также снялась в фильмах «Неудержимые 3» и «Форсаж 7».

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