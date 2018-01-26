Футболист заявился в бордель с пистолетом и попал в полицию

Защитник испанского «Вильярреала» Рубен Семеду стал фигурантом расследования полиции. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Семеду в ноябре 2017 года дважды приезжал в бордель на своей машине и угрожал посетителям пистолетом. В тот период защитник не играл из-за травмы.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, которые вычислили Семеду по номерам автомобиля. Он был вызван на допрос, после чего отпущен. Отмечается, что полиция не сумела установить, был ли пистолет настоящим. Клуб от комментариев отказался.

Семеду перешел в «Вильярреал» летом 2017 года. Испанцы заплатили за его трансфер 14 миллионов евро. В текущем сезоне он появился на поле в пяти матчах.

В октябре полиция арестовала вратаря французского «Ланса» Николя Душе по подозрению в избиении подруги. Игрок находился в состоянии алкогольного опьянения, когда силовики прибыли в его дом по вызову.

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