Влюбленный алиментщик трижды пытался сбежать с Украины к новой крымской жене

Российские пограничники в третий раз задержали жителя Херсонской области Украины за незаконное пересечение государственной границы. Об этом РИА Новости сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

Николай Моцканич пытался попасть на полуостров, но его ловили, штрафовали и выдворяли на Украину.

«Главная причина непреодолимого желания покинуть родину и уехать в Крым заключалась в том, что мужчина являлся злостным неплательщиком алиментов, поэтому официально через украинские пункты пропуска выезд из страны ему был закрыт. Другая причина состояла в том, что неподалеку от Армянска проживала его новая гражданская жена, каждая поездка к которой превращалась в настоящее испытание», — пояснили в погрануправлении.

Моцканич не мог приехать в Россию официально по своему паспорту, поэтому он по совету товарища обменял на бутылку водки у своего знакомого свидетельство о рождении. Затем, заплатив работнику паспортного стола 600 гривен, получил новый документ на чужое имя.

«Благодаря оперативной информации, полученной российскими пограничниками, нарушителя удалось задержать в третий раз», — отметили в ведомстве.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, его заключили под стражу.

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