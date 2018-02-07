Forbes представил первый рейтинг биткоин-миллионеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг миллионеров, разбогатевших на криптовалюте, сообщает сайт издания.

Верхнюю строчку списка из 19 бизнесменов занял финтех-предприниматель и CEO сервиса Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов. На втором месте — Джозеф Лубин, один из создателей Ethereum, с капиталом от одного до пяти миллиардов долларов. На третьем — основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (1,1-2 миллиарда долларов).

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СМИ называли первыми биткоин-миллиардерами братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвосс. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку с состоянием 900 миллионов — 1,1 миллиарда долларов. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в списке Forbes значится на 17-м месте, а его состояние оценивается в 400-500 миллионов долларов.

Также в рейтинг включен выходец из СССР Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов.

В начале января братья Уинклвоссы потеряли около 350 миллионов долларов из-за обвала курса биткоина, подсчитали в Mashable.

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