Тюменскую пенсионерку просверлили дрелью и вернули к жизни

Врачи скорой помощи из Тюмени спасли 76-летнюю пациентку с помощью дрели. Об этом сообщил портал URA.RU.

Внучка женщины вызвала врачей после жалоб бабушки на острую боль в груди. Бригада прибыла на место через 13 минут после вызова и с помощью электрокардиограммы выявила у больной аритмию, угрожавшую ее жизни. У пенсионерки резко упало артериальное давление и развился кардиогенный шок, поэтому медики не смогли ввести лекарство через вену.

Тогда врачи решили ввести лекарство через катетер прямо в кость, просверлив в ней отверстие с помощью дрели. Затем они восстановили правильный ритм с помощью дефибриллятора, после чего доставили пациентку в больницу. В беседе с изданием доктора назвали состояние женщины стабильным и заявили, что она переведена в общую палату.

Пресс-секретарь скорой помощи Ирина Бердюгина подчеркнула, что дрель и иглы для введения лекарства через кость есть у каждой бригады скорой помощи. По ее словам, в прошлом году с помощью дрели спасли жизнь девяти пациентов.

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