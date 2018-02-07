Jaguar завершит выпуск модели D-Type с опозданием на 62 года

Британская автомобильная марка Jaguar возобновит выпуск гоночной модели D-Type, производство которой было прекращено в 1956 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба компании Jaguar Land Rover.

Первоначально фирма планировала собрать 100 экземпляров машины, но в 1955-1957 годах удалось выпустить лишь 75. В 2018 году будут изготовлены недостающие до полной серии 25 образцов, первый из которых представят на открывшемся 7 февраля Парижском автосалоне ретромобилей. На автомобилях Jaguar D-Type заводская команда трижды побеждала в гонке «24 часа Ле-Мана». Все детали воссозданных спорткаров точно повторяют оригинальные. Автомобили собираются по оригинальным чертежам, клиенты смогут выбрать из двух вариантов дизайна: модификацию Shortnose 1955-го или Longnose 1956-го года.

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«Jaguar D-Type — один из самых знаковых и красивых гоночных автомобилей всех времен с богатой историей славных побед в труднейших заездах. И сегодня он вновь предстанет во всей своей красе перед публикой», — прокомментировал событие директор подразделения Jaguar Land Rover Classic Тим Хэнниг.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

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