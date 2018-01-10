Самый первый Land Rover случайно нашелся рядом с заводом Land Rover

Специалисты британской фирмы Jaguar Land Rover обнаружили самый первый выпущенный предпродажный экземпляр внедорожника Land Rover. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Находка была случайно сделана в нескольких километрах от завода марки в Солихалле, где машина была собрана в 1948 году. Автомобиль экспонировался на Амстердамском автосалоне 1948 года. В последний раз он демонстрировался публике в 1960-е, а в 1980-х был куплен в качестве реставрационного проекта. Далее его следы потерялись, и машина долгое время считалась утраченной.

После обнаружения машины эксперты подразделения Jaguar Land Rover Classic провели несколько месяцев в архивах компании, чтобы установить личность покупателя и доказать происхождение найденного автомобиля. Экземпляр планируется отреставрировать в честь 70-летия марки, которое будет отмечаться в 2018 году.

Land Rover — британская марка, специализирующаяся на производстве автомобилей повышенной проходимости. Существует с 1948 года. Первый серийный экземпляр Land Rover Series I с номерным знаком HUE166 хранится в автомобильном музее в Гейдоне, Великобритания.

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