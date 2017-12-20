Британский автопром занялся лыжами

Jaguar Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover выпустила коллекцию аксессуаров и одежды для зимнего отдыха. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

В коллекцию вошли разработанные совместно с производителем спортивного инвентаря Fischer четыре специальных модели беговых и горных лыж для разных возрастов. Также предлагаются одежда для зимнего спорта и отдыха, детские игрушки, разнообразные сувениры и аксессуары — мужские и женские куртки, толстовки и утепленные жилеты, а также брендированные дорожные сумки, рюкзаки, походные кресла и эмалированные кружки. Помимо этого, владельцы Land Rover смогут подобрать спортивный бокс на крышу автомобиля и крепления для перевозки лыж и сноуборда

Коллекция уже доступна для приобретения.