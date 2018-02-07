В Мурманске появится маятник Фуко

Самый большой за Полярным кругом маятник Фуко представят в Мурманской областной научной библиотеке, сообщает «Большое Радио».

Церемония открытия экспериментальной конструкции, которая используется для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли, пройдет 8 февраля. Организаторы мероприятия пообещали, что посетители смогут применить свои знания в области технических наук в викторине «Знатокам умных машин».

Отмечается, что масса маятника составляет 28 килограммов, а длина нити — 21 метр.

Ранее самый большой маятник Фуко на 98-метровой нити был установлен в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. В России конструкции имени французского ученого Жана Фуко можно увидеть в Московском планетарии, Сибирском федеральном университете, в атриуме Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в Санкт-Петербургском и Волгоградском планетариях и в Приволжском федеральном университете в Казани.

