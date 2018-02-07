Названы самые кассовые российские фильмы

«Последний богатырь» получил премию «Блокбастер» как самый кассовый российский фильм года. Об этом сообщается на портале «Кинобизнес сегодня» в среду, 7 февраля.

По данным ресурса, лента собрала в прокате 1,7 миллиарда рублей. Картина вышла на экраны в октябре 2017 года.

В категории «Самый кассовый российский анимационный фильм года» награду присудили мультфильму «Три богатыря и Морской царь». Он заработал 802 миллиона рублей.

Самым кассовым фильмом ограниченного проката стал «Из Уфы с любовью!», собравший более двух миллионов рублей. В номинации «Самый кассовый российский фильм года в зарубежном прокате» победил боевик «Защитники».

XXI церемония награждения профессиональной премией по итогам года в кинобизнесе состоялась 6 февраля.

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