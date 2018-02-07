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США признали превосходство российских систем ПВО

США признали превосходство российских систем ПВО

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Архивное фото
Архивное фото

Российские системы ПВО превосходят аналогичные вооружения, имеющиеся в распоряжении США и их союзников, полагает Business Insider.

Издание приводит примеры комплексов С-400 и «Панцирь-С1». Первый охраняет небо от бомбардировщиков и истребителей противника, а также от баллистических ракет, тогда как второй обеспечивает защиту от крылатых ракет и низколетящих воздушных целей, в том числе беспилотников.

В совокупности, по мнению Business Insider, данный тандем образует систему, не имеющую западных аналогов. По мнению аналитика компании CNA (Center for Naval Analyses) Джеффри Эдмондса, которое приводит издание, американские военные делают ставку на «бесконтактную модель боя», в которой ведущую роль играет авиация.

«Для России же в любом конфликте с США главной задачей станет защита от массированной атаки с воздуха. Ее многослойная оборона выстроена вокруг этой угрозы», — полагает эксперт.

По его мнению, с такими оппонентами Пентагон еще не сталкивался, поэтому преимущество в системах ПВО оказывается на стороне России.

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