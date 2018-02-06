Китай назвал российские Су-25 старьем

Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39. Об этом пишет китайское издание Sina.com.

На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК, отмечает издание.

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По мнению авторов материала, вместо самолетов вроде Су-25 целесообразнее использовать разведывательно-ударные летательные беспилотники, например, китайский Rainbow CH-4 или американский MQ-9 Reaper.

Советский дозвуковой Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. В настоящее время проводится замена Су-25 на Су-34, первый полет которых состоялся в 1990 году. В феврале 2018 года Су-25 ВКС России в Сирии был подбит ПЗРК боевиков. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался, но подорвал себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен. Летчик представлен к званию Героя России.

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