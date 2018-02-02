Электромагнитная пушка на китайском корабле впервые попала на фото

В социальных сетях распространились снимки китайского десантного корабля Haiyang Shan класса 072III, предположительно, оснащенного действующим прототипом электромагнитной пушки, сообщает The Drive.

На фотографиях показан корабль на верфи в Ухани (самый густонаселенный город центрального Китая), носовая часть которого оснащена массивной оружейной башней со стволом большого диаметра. Другие корабли класса 072III оснащены более скромным оружием (37-миллиметровой пушкой).

На снимках также заметны несколько контейнеров, которые, вероятно, содержат электрообудование для обеспечния работы рельсотрона.

Издание отмечает, что ранее на китайских кораблях не были замечены рельсотроны, а «функционирующий рельсовый механизм, установленный на судне, означает крупное достижение для Китая и становится источником серьезной озабоченности в Пентагоне».

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Рельсотрон способен разгонять снаряды массой порядка 10 килограммов до скорости в несколько тысяч километров в час с дальностью полета в несколько сот километров. Этого достаточно, чтобы затопить крупный корабль, перехватить вражеский самолет или ракету. Эффект сопоставим с ударом о землю небольшого метеорита.

Конструктивно пушка представляет собой электромагнитный ускоритель масс, состоящий из трех главных элементов: собственно рельсотрона (пары токопроводящих рельсов), снаряда и источника постоянного тока.

Над рельсотронами работают в США, Китае, России и Индии, однако только в первой и, вероятно, второй созданы полногабаритные действующие прототипы.

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