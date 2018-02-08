Овсянников повысил Берковича с помощника до директора департамента

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил директором Департамента общественных коммуникаций Олега Берковича, ранее занимавшего должность помощника губернатора и курирующего проекты в области культуры и туризма, городской среды, молодежной и информационной политики. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 8 февраля, на сайте городского правительства.

Глава города выразил надежду на то, что новый руководитель усилит работу департамента. В свою очередь, Олег Беркович заявил, что для продуктивной работы необходимо наладить постоянное взаимодействие с жителями, общественниками и представителями средств массовой информации. «Правительство Севастополя работает на благо севастопольцев, мы должны уметь слышать пожелания и мнения горожан», — подчеркнул он.

Также Беркович пообещал при поддержке коллег настроить эффективные инструменты взаимодействия с горожанами. «Ни в одном регионе исполнительная власть не может справиться со всеми задачами и проблемами в одиночку», — добавил он.

Ранее масштабные кадровые перестановки в правительстве Севастополя произошли в середине января. В частности, новым директором департамента архитектуры и градостроительства была назначена Ракова Марина Владимировна, бывший руководитель ведомства Александр Моложавенко стал главным архитектором города и первым заместителем департамента архитектуры и градостроительства, начальником главного управления информатизации и связи назначили Алексея Горобцова, который ранее был заместителем начальника этого управления.

Олег Беркович принимал участие в реализации федерального проекта «Опасное вождение», а также фестивалйй «Толстой Weekend», экстремальных видов спорта X-Fest и «Оперы в Херсонесе». Последний посетили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.