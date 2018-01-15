В правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время первого в этом году заседания правительства представил ряд новых руководителей городских структур. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 15 января.

«Новым директором департамента архитектуры и градостроительства назначена Ракова Марина Владимировна. Человек имеет богатейший опыт работы в другом субъекте РФ», — представил нового главу гордепартамента губернатор.

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Бывший руководитель ведомства Александр Моложавенко стал главным архитектором города и первым заместителем департамента архитектуры и градостроительства. Кроме того, начальником главного управления информатизации и связи назначен Алексей Горобцов, который ранее был заместителем начальника этого управления. Бывший руководитель управления Петр Даричев теперь курирует проект «Умный город» (система видеонаблюдения).

Ротации произошли и в департаменте экономического развития: новым заместителем директора стал Андрей Санасян. Он будет заниматься вопросами инвестиционного развития, реализацией приоритетных проектов индустриального парка.