Толстый таджикский генерал не захотел терять работу и похудел на 15 килограммов

В Таджикистане генерал-майор милиции похудел на 15 килограммов, чтобы не потерять свою должность после вступления в силу приказа об увольнении из органов толстых сотрудников. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на заявление главы республиканского МВД Рамазона Рахимзоды.

«Начальник управления кадров МВД Таджикистана Сухроб Рахмонзода после принятия приказа сбросил 15 килограмм веса», — уточнил Рахимзода. Он добавил, что все ранее уволенные из-за плохой физической формы работники ведомства будут восстановлены в должности, если избавятся от лишнего веса.

В июле РИА Новости сообщало об увольнении 20 таджикских милиционеров с лишним весом. Еще семь человек были повышены в должности за то, что «смогли привести себя в надлежащий вид».

Борьба с лишним весом среди сотрудников МВД республики началась в декабре 2016 года. Требования к работникам жесткие: рост и вес всех работников должны соответствовать международным стандартам. Например, при росте в 180 сантиметров молодой мужчина должен весить не более 85 килограммов. Чтобы быть в форме, работники правоохранительных органов регулярно занимаются спортом, ходят в спортзал и трижды в неделю бегают по пять километров. Для контроля за выполнением поручения создана специальная комиссия.

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