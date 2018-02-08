Пользователи сети разучились пользоваться мылом

В Instagram появилось большое количество коротких роликов, герои которых используют мыло не по назначению. На новый тренд обратило внимание издание Mashable.

В своих видео пользователи нарезают куски мыла тонкими ломтиками. Некоторые ролики собирают сотни тысяч просмотров за сутки.

Комментаторы отмечают, что записи с нарезкой мыла помогают им расслабиться. Другие не понимают смысл происходящего: «Почему вы режете мыло? Какая у вас цель?»

У многих учетных записей, посвященных нарезанию мыла, в начале ника стоят буквы ASMR — это название популярного в социальных сетях жанра, приверженцы которого шепчут слова на камеру. Многие их подписчики уверяют, что такой способ подачи информации помогает расслабиться.

Ранее похожие развлечения уже набирали вирусную популярность в сети. Например, в 2017 году пользователи Instagram выкладывали ролики, на которых они разрезали пенные бомбы для ванны.

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