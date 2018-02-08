Кексы на теле полуголой девушки оказались незаконными

В Великобритании добились запрета рекламы чайных кексов из-за наличия в ней признаков сексизма. Как пишет издание Mirror, кондитерское изделие было изображено на обнаженном женском бедре.

На плакате со слоганом «А где вы храните ваши?» девушка приподнимает одежду, демонстрируя, что она прикрепила десерт к резинке нижнего белья. Специалисты службы по стандартизации рекламных объявлений (ASA) заявили, что содержание рекламы унижает достоинство некоторых потребителей. По их мнению, реклама объективирует женщин, а потому является сексистской.

Второй слоган «Подай удовольствие» также смутил экспертов: они посчитали его неоднозначным. Двоякое впечатление может спровоцировать потребителей не к покупке сладостей, а к восприятию женского тела как предмета торговли.

По словам представителей компании-производителя, реклама было специальна разработана к благотворительному теннисному матчу в Глазго и нацелена на специфическую аудиторию фанатов спорта. По их мнению, задумка разместить круглые кексы на том месте, где спортсмены обычно держат теннисные мячи во время матча, была творческой и остроумной. В своем выступлении они отметили, что не хотели никого обидеть.

У экспертов оказалось иное мнение: они назвали рекламу безответственной и «наносящей вред». После первой же экспертизы плакаты были запрещены и сняты.

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