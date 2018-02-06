На фото певиц из Spice Girls обнаружили таинственный белый порошок

В сети обратили внимание на фотографию участниц группы Spice Girls: на заднем фоне пользователи заметили белый порошок на экране смартфона. Оригинал снимка был опубликован в Twitter бывшей солистки коллектива Виктории Бэкхем.

Особенность заметил юзер под ником @LuisGasparLab.

Большинство пользователей принялись обсуждать воссоединение группы, однако некоторые отметили «дорожку» белого порошка, которая попала в кадр.

Пользователи разделились на тех, кто защищал девушек (по их версии, это всего лишь блик на экране смартфона) и тех, кто заподозрил их в сомнительном занятии. Последние начали переиначивать название группы, чтобы шуточно обыграть ситуацию. Самым популярным оказалось название песни коллектива Spice Up Your Life («Добавь остроты в свою жизнь» — прим. Ленты.ру).

В последний раз Spice Girls выступали в оригинальном составе на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. В начале февраля девушки приняли решение о воссоединении.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!