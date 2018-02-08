Студентов поймали на тайном соревновании по сексу с толстухами

Администрация Корнелльского университета выяснила, что новые члены студенческого братства Zeta Beta Tau (ZBT) участвовали в конкурсе на звание обладателя полового контакта с самой тяжелой женщиной. Об этом сообщает BuzzFeed.

Новые члены братства зарабатывали очки, занимаясь сексом с полными девушками. Сами женщины о соревновании не знали. В расследовании говорится, что инцидент произошел в 2017 году. Конкурс получил название «Свиная прожарка».

В братстве, в свою очередь, назвали данные администрации университета недостоверными, выразили «ужас от самой мысли о подобной объективации женщин» и заверили, что ни действующие члены, ни новички подобным не занимались.

В результате расследования глава ZBT получил двухлетний испытательный срок. Остальные студенты, подозреваемые в участии в конкурсе, отправлены на курсы «предотвращения сексуальных нападений».

В ноябре прошлого года журналистка наведалась в канадский колледж Мохок и дважды за день подверглась сексуальным домогательствам со стороны студентов. После этого руководство учебного заведения начало проверку и объявило обидчиков в розыск.

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