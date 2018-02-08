У зятя президента Туркмении нашли часы на миллион долларов

Зять президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Ибабекир Бекдурдыев оказался обладателем нескольких наручных часов общей стоимостью более одного миллиона долларов. Об этом сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

28-летний Бекдурдыев является мужем одной из дочерей сестры Бердымухамедова Гульнабат. Издание воспользовалось фото и видео, которые Бекдурдыев выкладывал на своих страницах в Instagram и «ВКонтакте» (на данный момент аккаунты уже удалены). На снимках и роликах зять президента Туркмении демонстрирует часы разных марок. Самым дорогим экземпляром являются часы Richard Mille 52-02 Horse Tourbillon, которые выпускались ограниченной серией для Катара. Стоимость таких часов — около 565 тысяч долларов (более 32,6 миллиона рублей).

Издание указывает, что Richard Mille — один из любимых брендов Бекдурдыева. Таких часов у него, как минимум, четверо, самые дешевые стоят 110 тысяч долларов (более 6,4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

15 января сообщалось о четырехметровом торте весом в полторы тонны, который подали гостям свадьбы родственницы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Издание «Forbes Казахстан» подсчитало, что кулинарный шедевр обошелся в 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!