На свадьбе родственницы президента Казахстана съели полуторатонный торт

В Казахстане гостям на свадьбе родственницы президента страны Нурсултана Назарбаева подали четырехметровый торт весом в полторы тонны. Об этом сообщает Today.kz.

«Вчера в Шымкенте прошла красивая свадьба! Было немало звезд, но гостей уже звездами сложно удивить, даже Валерия с Шоном были в рядах уже обычных артистов. Главными хитами вечера, да и всех соцсетей, были торт и боксер! Кстати, торт от знаменитого кондитера Рената Агзамова, а боксер — наша легенда Геннадий Головкин. Вот. Ну а я от всей души желаю счастья молодоженам!» — написал в своем Telegram-канале музыкальный продюсер Жан Муканов. Также он приложил фотографии торта.

13 января кондитер Ренат Агзамов опубликовал в своем Instagram фотографию свадебного торта. «Диаметр торта — 3 метра, высота — 4,2 метра (с тележкой). Вес около 1500 килограммов», — указал он.

Фото: Telegram-канал Жана Муканова 1 /4

Источники Today.kz рассказали, что свадьбу сыграли дочь бизнесмена Кайрата Сатыбалды — племянника президента страны — Аружан и внук олигарха Серикжана Сейтжанова Амиржан. Издание «Forbes Казахстан» подсчитало, что кулинарный шедевр обошелся в 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Заместитель председателя Мажилиса (парламента страны) Владимир Божко сообщил Today.kz, что торт оплатила семья жениха. «Это известный нефтяной бизнесмен, у которого гостиница есть — самая крутая, пятизвездочная, в Шымкенте. Так что вы Кайрата [Сатыбалды] не вмешивайте сюда, это папа невесты», — сказал он. Состояние семьи Сейтжановых было оценено «Forbes Казахстан» в 2017 году на 296 миллионов долларов.

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