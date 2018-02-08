В США шериф пожалел свои машины и приказал застрелить нарушителя

В американском штате Теннесси на шерифа подали в суд за приказ застрелить нарушителя правил дорожного движения, чтобы не помять патрульные машины. Об инциденте сообщает New York Daily News.

Сам инцидент произошел в апреле 2017-го в округе Уайт. Тогда полицейские потребовали от водителя пикапа Майкла Даяла (Michael Dial) остановить машину, так как у его водительского удостоверения истек срок действия, говорится в иске. Мужчина не подчинился приказу и стражи порядка некоторые время преследовали его на скорости около 80 километров в час.

Они решили оттеснить пикап к обочине, чтобы остановить его. В это время шериф Одди Шоуп (Oddie Shoupe) отдал приказ открыть огонь на поражение по Даялу. Свое решение он объяснил тем, что не хочет портить служебный транспорт. «Кончайте с этим придурком», — добавил он. Слова были записаны на нательную камеру одного из полицейских.

Шериф прибыл на место происшествия уже после того, как водитель был застрелен. Тогда на камеру также попала его фраза «Обожаю это дерьмо! Преуспел же я в этом!». Шоуп также сетовал, что из-за произошедшего две патрульные машины все-таки оказались разбиты.

Ранее окружной прокурор уже заключил, что действия патрульных были оправданными. Однако вдова покойного Робин Спэйнховард (Robyn Spainhoward) подала новый иск. «То, что Шериф Шоуп приказал стрелять, не будучи на месте, чтобы оценить ситуацию, говорит о его злонамерености и садистских наклонностях», — указывается в заявлении.

В интервью телеканалу News Channel 5 женщина пояснила, что не понимает, почему ее муж не остановился, и считает, что он просто испугался. По ее словам, полицейские могли продолжить преследовать ее супруга, пока у него не кончится бензин, а не убивать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!