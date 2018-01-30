Полиция усилила патрули улиц из-за спокойно живущего в районе каннибала в США

Жители американского города Блэр в штате Небраска обеспокоены появлением приехавшего из Великобритании мужчины по кличке Каннибал Кентербери. Полиция была вынуждена усилить патрулирование улиц, сообщает местный телеканал 6 News.

62-летний мужчина был осужден в 2014 году за то, что планировал встречу с 14-летней девочкой. Как установил суд, мужчина хотел изнасиловать ее, убить и съесть. На компьютере он с помощью специальных программ обрабатывал фотографии людей таким образом, что их части тела были изображены лежащими на тарелках в качестве закусок.

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При этом отмечается, что в Блэр мужчина живет на законных основаниях. Он зарегистрировался у местных властей как сексуальный преступник, как того требуют правила. Тем не менее, правоохранители предупреждают людей, чтобы они не оставляли детей без присмотра.

В сентябре 2017 года полиция ЮАР застрелила 23-летнего людоеда, которого застала во время поедания обезглавленного трупа своей сожительницы.

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