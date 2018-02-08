Twitter наконец смог заработать

Социальная сеть Twitter впервые за 12 лет своего существования получила чистую прибыль. В четвертом квартале 2017 года она составила 91 миллион долларов. До этого компания заканчивала каждый отчетный период с убытками, сообщает MoneyControl.

Квартальная выручка выросла на два процента в годовом выражении — до 732 миллионов долларов. Количество пользователей по сравнению с предыдущим кварталом почти не изменилось, но с 2016 года выросло на четыре процента — до 330 миллионов.

Акции Twitter подорожали на 26 процентов — до 33,86 доллара.

Сеть расширила пользовательскую базу и улучшила систему взаимодействия с юзерами, добавила видеорекламу и увеличила количество символов в твите до 280, что привлекло к ней новых людей, отмечает издание.

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