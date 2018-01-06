Twitter назвал условия для избежания блокировки аккаунтов

Социальная сеть Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи «мировых лидеров», чтобы сохранить доступ к информации. Об этом сказано в официальном заявлении, опубликованном в блоге компании.

«Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать… Мы работаем над тем, чтобы сделать Twitter лучшим местом для свободного обсуждения всего, что имеет значение. Мы считаем, что это лучший способ помочь нашему обществу добиться прогресса», — говорится в сообщении.

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Заявление было сделано после требований некоторых пользователей заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, якобы угрожавшего Северной Корее ядерным оружием.

Всего в мире насчитывается около 300 миллионов пользователей Twitter. Из них более 46 миллионов читают страницу американского лидера.

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