В трейлере «Дэдпула 2» обнаружили двух новых супергероев

Фанаты фильма «Дэдпул» обнаружили в проморолике продолжения боевика двух спрятанных персонажей, ранее не появлявшихся в картинах по вселенной Marvel. Поклонники предположили в Twitter, что это супермутанты из команды «Сила-Икс».

Американский режиссер и продюсер Джон Шнепп заявил, что новые герои — это Шаттерстар (Shatterstar) и Цайтгайст (Zeitgeist).

«Эти члены команды "Сила-Икс" были рождены, чтобы умереть!» — подчеркнул Шнепп.

Персонажи появляются в конце трейлера на пару секунд — они стоят за спиной Дэдпула в грузовом самолете, скрываясь в тени. Рекламный ролик фильма был опубликован 7 февраля на YouTube-канале 20th Century Fox.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!