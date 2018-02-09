Водитель заметил поскользнувшегося пешехода и переехал его

В Ярославле неизвестный водитель Lada Granta белого цвета заметил, как на светофоре упал пешеход, дождался зеленого света и проехал по человеку. Видео инцидента опубликовал в Facebook Евгений Жаворонков.

На кадрах видно, как пешеходы переходят перекресток улиц Машиностроителей и Орджоникидзе. Один из них, вероятно, поскользнувшись, падает на дорогу перед автомобилем Lada Granta. Человек пытается подняться самостоятельно, но не успевает встать на ноги, как оказывается под колесами белой машины, стартовавшей на зеленый сигнал светофора. Судя по записи, удар был сильным.

Автомобиль из соседнего ряда также продолжает движение и объезжает упавшего пешехода. Наконец, пострадавшему помогают подняться с обледеневшей дороги один из водителей и другие пешеходы и медленно под руки уводят его с опасного перекрестка.

В комментариях под видео пользователи начали поиск свидетелей, имеющих записи с регистратора, чтобы привлечь к ответственности переехавшего человека водителя. Отмечается, что инцидент произошел 7 февраля в 09:08 по московскому времени.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



