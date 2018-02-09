Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой остановил гаишник

Петербургская дорожная полиция остановила на дороге к Кронштадту колонну военной техники, украшенной свастикой. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает «Фонтанка».

О произошедшем сообщили проезжавшие мимо автомобилисты. Они заметили сотрудника ГИБДД, который проверял документы у водителя танка. Всего очевидцы насчитали около шести бронетранспортеров, танков и тралов с военной техникой на платформах.

Выяснилось, что техника направлялась в город для участия в реконструкции Сталинградской битвы 11 февраля и принадлежит военно-патриотической организации «Красная звезда». Но в город колонну не пустили, так как она двигалась без разработанного маршрута: о ее движении поздно сообщили, а документы на технику оказались неправильно оформлены. Кроме того, передвижение большегрузных автомобилей по центру Кронштадта запрещено. Три военных машины все же смогли проехать на остров.

В январе в подвальных водах одного из домов Санкт-Петербурга заметили взрослого крокодила. Позже полицейские там же нашли более 20 самодельных взрывных устройств. Дом оказался штабом «Красной звезды», а крокодил — домашним питомцем руководителя организации Павла Бараненко.

В 2018 году отмечается 75 лет со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Она происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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