Стоявшего в пробке москвича наказали за неправильную парковку

Житель столицы Арсен Марабян заработал штраф за стоянку в неположенном месте, пока стоял в пробке на Каширском шоссе, пишет «Российская газета» во вторник, 30 января.

Мужчина не успел обжаловать постановление в десятидневный срок и был вынужден заплатить положенные в таком случае три тысячи рублей. В результате ему пришлось обращаться в вышестоящие инстанции.

«Правонарушение» Марабяна было зафиксировано мобильным комплексом фиксации нарушений. На снимке видно, что его внедорожник Volkswagen стоит в среднем ряду следом за другим автомобилем.

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию ответили, что штраф отменят, а деньги будут возвращены автомобилисту. «В отношении сотрудника, допустившего ошибку при изучении фотоматериалов, проводится служебная проверка», — сказала пресс-секретарь Ольга Дыгало.

Она подчеркнула, что в случае пропуска срока обжалования штрафа водители имеют право ходатайствовать о его продлении. При этом в спорных ситуациях инспекция всегда принимает сторону автолюбителя.

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