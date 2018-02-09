Британская лесбиянка притворялась парнем и совращала школьниц

В Великобритании суд приговорил 20-летнюю жительницу Северного Уэльса к 2,5 годам лишения свободы за совращение двух школьниц. Об этом сообщает Daily Post.

Сообщается, что Джордана Дэвидсон (Jordana Davidson) притворялась парнем, чтобы привлечь девочек. Она связывалась с ними через Facebook. По данным обвинения, преступнице было почти 19 лет, когда она совратила 13-летнюю школьницу. Однако это было не первое правонарушение: в 15-16 лет она растлила другую жертву, возраст которой не был назван.

Дэвидсон запрещено приближаться к пострадавшим в течение пяти лет. Ей также вынесено пожизненное предписание, направленное на защиту окружающих от сексуальной агрессии с ее стороны. Судья Райс Роуландс (Rhys Rowlands) заявил, что поведение девушки было «контролирующим и навязчивым». Родственники одной из пострадавших пытались пресечь контакты с преступницей.

По закону, такая информация в деле может запрещать осужденному контактировать с детьми младше 18 лет, появляться рядом с детскими учреждениями и школами. Какие конкретно предписания были вынесены Дэвидсон, не уточняется.

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