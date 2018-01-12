Дантист-гипнотизер сел в тюрьму за совращение мальчиков

Бывшего стоматолога из Австралии приговорили к восьми годам лишения свободы за совращение несовершеннолетних мальчиков при помощи гипноза. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает местный телеканал 9News.

Жители города Армидейл утверждают, что 82-летний Вернер Отто Шварц (Werner Otto Schwarz) считался добропорядочным соседом. Однако в 2017-м ему предъявили обвинения в 17 сексуальных преступлениях против четырех мальчиков младше 16 лет, совершенных в период с 1981 по 1984 год. Жертвы не заявляли о домогательствах зубного врача до 2013-го.

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На судебном заседании 12 января выяснилось, что мужчина обучался технике гипноза, чтобы помогать пациентам расслабиться. Он пытался гипнотизировать и несовершеннолетних жертв, чтобы они забыли о домогательствах. Однако забвения не случилось: спустя годы они рассказали о случившемся во всех подробностях.

Судья изумилась реакции местных жителей на обвинения: «Очень жаль, что некоторые наши граждане до сих пор настроены против того, что жертвы отвратительного насилия посмели пожаловаться на него». Она считает, что те молчали много лет из-за высокого общественного положения Шварца.

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