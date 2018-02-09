Американские компании пострадали от кумовства

Дети и родственники топ-менеджеров, работающие на высоких позициях в компаниях, создают эффект «отрицательного отбора»: получают больше, меньше работают и хуже замечают инвестиционные возможности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Банка международных расчетов (BIS) о влиянии непотизма (кумовства) и «семейного продвижения» в корпорациях.

Эксперты исследовали зависимость инвестиций от наличия в них родственников-управленцев в 50 тысячах американских публичных корпорациях. Компании, где распространен непотизм, меньше инвестируют и меньше тратятся на исследования. В среднем у каждого двадцатого топ-менеджера в США есть пристроенный в компанию родственник. На развивающихся рынках ситуация еще хуже, отмечается в докладе BIS.

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Семейственность обнаружена в каждой третьей компании. Меньше всего — в табачной отрасли и добыче угля, больше — в производстве продуктов питания, издательской деятельности и СМИ, в этих сферах важные родственники есть у каждого четвертого менеджера.

«В 193 компаниях из 50 тысяч обнаружено уникальное явление — у каждого топ-менеджера в компании работает более одного важного родственника», — отмечает издание. При этом самыми «опасными» родственниками для компаний оказались дети собственников и топ-менеджеров.

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