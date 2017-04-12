Сын Трампа назвал кумовство прекрасным

Эрик, сын президента США Дональда Трампа, считает кумовство замечательной и очень полезной вещью. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Telegraph.

«Ты доверяешь тем, кто тебе близок. Кому он доверит управлять компанией? Тому, кому безоговорочно верит! Он знает, что я беспокоюсь о семье. Он знает, что я беспокоюсь о компании, о наших чудесных работниках. Это кумовство? Безусловно. Но это ведь замечательная штука! Семейный бизнес — это замечательная штука!», — поведал он.

По словам Эрика Трампа, родственные связи могут быть полезны и в политике, и его сестра Иванка Трамп, советник президента, тоже играет важную роль. «Иногда ты можешь взять члена своей семьи за рукав, отвести его в сторону и сказать: "Слушай, при всем уважении, подумай-ка об этом еще раз, мне кажется, тут ты перешел черту все-таки"».

Дональда Трампа раскритиковали за то, что он взял на работу свою дочь Иванку Трамп, которая вместе с супругом Джаредом Кушнером станет советником президента, не получая при этом зарплату.

Муж Иванки в настоящее время является старшим советником главы государства.