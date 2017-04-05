Сын Трампа рассказал о пользе кумовства

Средний сын президента США Эрик Трамп назвал кумовство жизненным фактором и признался, что родственные узы помогли ему добиться всего того, что у него сейчас есть. Об этом он заявил в интервью Forbes, которое было взято еще в феврале, однако опубликовано только сейчас, сообщает в среду, 5 апреля, The Independent.

«Поверьте, если бы мы не справлялись с работой, не были компетентны, мы бы не занимали все эти должности», — приводит издание его слова.

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Эрик добавил, что восемь лет назад его отец вряд ли доверил бы ему и его брату Дональду Трампу-младшему управление Trump Organisation.

Как отмечает издание, Дональда Трампа раскритиковали за то, что он взял на работу свою дочь Иванку Трамп, которая, вместе с супругом Джаредом Кушнером станет советником президента, не получая при этом зарплату.

Муж Иванки в настоящее время является старшим советником главы государства.