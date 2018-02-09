Москвича обвинили в убийстве украденной у подруги обезьяны

Москвичу предъявили обвинение в жестоком обращении с животным после убийства обезьяны его подруги. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщается на сайте столичного главка полиции.

Инцидент произошел еще в конце января. 35-летний судимый мужчина пришел в гости к подруге, проживавшей на западе столицы, и увидел в ее комнате клетку с обезьяной. Гость стал дразнить животное, и в ответ оно его укусило. Тогда бывший зек схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку, выбежал из квартиры.

«Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, причинив тем самым телесные повреждения, повлекшие ее смерть. Труп похищенного животного был обнаружен в его жилище», — сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина был задержан и заключен под стражу. Он стал фигурантом уголовных дел по двум статьям УК РФ — «Грабеж» и «Жестокое обращение с животными».

4 февраля сообщалось, что на Кубани мужчина помыл свою машину бездомным котом и попал на видео. Судя по закадровым комментариям, так он решил отомстить коту за то, что тот запрыгнул на автомобиль и оставил на нем грязь. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

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