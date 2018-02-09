Любителям криптовалют посоветовали обратиться к психиатрам

Потерявшим деньги на инвестициях в криптовалюту посоветовали обратиться за профессиональной терапевтической помощью, что избежать посттравматического стрессового расстройства. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

«Разумеется, их нельзя оставить без помощи. В части случаев там нужна помощь психологическая, но я думаю, что в большинстве случаев там нужна помощь психотерапевтическая, то есть врачебная. Потому что это острая реакция на стресс, и потом, к сожалению будет развиваться посттравматическое стрессовое расстройство, имеется ввиду травма психологическая», — рассказал врач. Кекелидзе призвал пострадавших обращаться к врачам, чтобы защитить собственное здоровье и проще пережить столь мощный стресс.

При этом реальных фактов обращения криптоинвесторов к врачам в Минздраве пока не фиксировали. В четверг, 8 февраля, стало известно, что компания Blockchain Fund запустила горячую линию для помощи инвесторам, которые прогорели на инвестициях в криптовалюты. Вкладчикам предлагают психологическую помощь.

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