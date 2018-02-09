Раскрыты преимущества рубля над криптовалютами

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России нужно развивать не биткоин или иные криптовалюты, а рубль, считает глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

«Будем работать в той части, что будем развивать и стимулировать расчеты в рублях, потому что сейчас в условиях всех ограничений, безусловно, рубль становится все более привлекательным. Говорят, вот давайте биткоины, еще какие-то криптовалюты развивать. А зачем их развивать, когда есть у нас рубль», — сказал министр.

«Всегда можно купить рублевый инструмент или рубль на бирже и производить эти расчеты», — отметил Силуанов. Никаких ограничений на эти транзакции не распространяется, добавил министр.

В начале февраля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство предлагает разрешить торги криптовалютами только на островах Русский и Октябрьский.

Минфин в январе опубликовал проект закона о регулировании рынка криптовалют. «Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», — констатировало ведомство.

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