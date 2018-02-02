Минфин собрался сослать торговцев криптовалютами на острова

Министерство финансов России собралось отправить криптотрейдеров и покупателей криптовалют на острова. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство предлагает разрешить торги криптовалютами только на островах Русский и Октябрьский, сообщает ТАСС.

«Собственно говоря, в том законопроекте, который мы разместили, предусмотрена продажа на организованных торгах. В принципе, мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский», — заявил чиновник.

Материалы по теме Модерн токен: в России представили закон о криптовалютах Биткоином нельзя заплатить, но его можно обложить налогами

«Может, это не будет на общей территории, но в рамках специальных территорий, вроде Свободного порта Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим», — заявил Моисеев, который настаивает, что подобные инициативы помогут обелить рынок криптовалют в России. Замминистра не пояснил, как это будет организовано технически, и какой смысл переносить торговые площадки на острова, если все торги проходят электронно.

В опубликованном 26 января законопроекте острова не упоминались. В отношении криптообменников и криптобирж было одно условие — регистрация юридического лица.

Остров Октябрьский находится в Калининграде и представляет собой часть Московского района, расположенного в центре города. Островов с названием Русский в России два — это остров в Карском море на севере страны, и остров на Дальнем Востоке, который входит в городской округ Владивостокский. Речь, по-видимому, идет про Дальний Восток.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!