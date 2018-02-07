Греф поймал сотрудников Сбербанка на майнинге

Сотрудники Сбербанка занимаются майнингом криптовалют на рабочем месте, рассказал председатель правления госбанка Герман Греф. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом», — сказал Греф, добавив, что лично ему добыча криптовалют неинтересна, поскольку это «бизнес примитивный».

По словам главы Сбербанка, он может назвать «десяток других объектов инвестирования с большей доходностью».

В ноябре 2017 года банк признался в массовой скупке видеокарт для лаборатории искусственного интеллекта, что, как утверждали в организации, привело к дефициту оборудования. Летом того же года российские магазины электроники зафиксировали недостаток видеокарт из-за роста популярности майнинга.

Материалы по теме Майнишь небось Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи

Греф неоднократно говорил, что у него есть «какое-то количество биткоинов», но это, по его словам, не инвестиции с целью заработка, а эксперимент.

Майнинг представляет собой выполнение вычислений на компьютере для создания новых блоков для сетей криптовалют, в частности биткоина. За каждый блок майнер получает вознаграждение в виде цифровой валюты. Сложность вычислений требует больших компьютерных мощностей, а также расхода электроэнергии.

В 2017 году на майнинг биткоина и второй по величине криптовалюты — Ethereum — в общей сложности уходило электричества больше, чем его тратили некоторые страны, например Израиль или Греция.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!