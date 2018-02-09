Дерзкая кража сотни презервативов попала на камеру

В Чехии пара неизвестных ограбила супермаркет, вынеся презервативы и лубриканты на 15,5 тысячи крон (более 45 тысяч рублей). Об этом сообщает местное издание Vinegret.

Инцидент произошел в чешском городе Градец-Кралове. Неизвестные девушка и парень сложили добычу в спортивную сумку и вышли из магазина, минуя кассу. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников. Процесс кражи попал на камеры видеонаблюдения. Видно, что подозреваемым на вид около 25 лет, а у девушки красные волосы.

По данным издания, неизвестным удалось вынести 139 пачек презервативов и 21 упаковку с интимной смазкой.

В сентябре прошлого года на камеры наблюдения попала неудавшаяся кража фаллоимитатора из секс-шопа в колумбийском городе Кали. Две женщины попытались незаметно вынести товар из магазина, но были пойманы и лишились секс-игрушки.

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