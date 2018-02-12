Власти Крыма упрекнули Украину в исполнении команд «хозяев»

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский посоветовал украинским коллегам «работать прежде всего внутри своей страны». Об этом он заявил, комментируя задержание в Симферополе украинского шпиона, его слова передает RT.

«Соседнее государство никак не успокоится, выполняет команды своих хозяев. Самостоятельных решений там уже давно не принимается. Перед президентскими выборами делаются попытки любым способом дестабилизировать ситуацию. К счастью для нас, коллеги слишком переоценивают себя и свои возможности и абсолютно недооценивают возможности наших правоохранительных органов, в частности ФСБ. Подобные попытки будут пресекаться и дальше», — заверил Полонский.

Он отметил, что у украинского правительства есть масса проблем с обнищанием населения, экономикой, производством, демографией, но их не решают. «(...) ни ума, ни способностей на это не хватает. Их хватает лишь на неудачные попытки деструктивно повлиять на ситуацию в Крыму», — заключил вице-премьер республики.

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Ранее стало известно, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко, предположительно собиравший информацию о деятельности Росгвардии и ФСБ. По данным спецслужбы, «утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства». Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму участников двух украинских диверсионных групп, которые, по версии следствия, собирались устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота.

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