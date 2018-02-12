Компания Порошенко объявила монополию на «Киевский торт»

Компания Roshen, основанная президентом Украины Петром Порошенко, назвала себя единственным владельцем всей серии торговых марок «Киевский торт». Об этом сообщается в пресс-релизе фирмы.

В заявлении отмечено, что это утверждение подкрепляется государственными свидетельствами, выданными уполномоченными государственными органами.

Кроме того, в компании сослались на соцопрос, результаты которого показали, что 72 процента респондентов называют «Киевский» товарным знаком одного из производителей тортов. В свою очередь, подавляющее большинство в этой доле соотносят марку с компанией Roshen.

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В феврале Roshen подала в суд к сети магазинов «Ашан» с требованием прекратить использовать наименование торта. Антимонопольный комитет Украины в декабре оштрафовал компанию «Киевхлеб» на 219 тысяч гривен за использование похожего на упаковку Roshen оформления для торта «Сказочный ключик».

В начале января российский суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарного знака Kremona «дочки» украинской кондитерской компании Roshen из-за его неиспользования. Иск к Roshen подал индивидуальный предприниматель Олег Сохацкий.

Компания Roshen производит более 350 наименований кондитерских изделий. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики. Производственная деятельность расположенной в России липецкой фабрики Roshen была остановлена в апреле 2017-го. После неудачных попыток продать свою долю в Roshen Петр Порошенко передал ее в управление Rothschild Trust.

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