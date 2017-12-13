Ротшильды рассказали об отказе иностранцев покупать компанию Порошенко

Заинтересованные в покупке аффилированной с президентом Украины Петром Порошенко кондитерской корпорации Roshen компании не были готовы принять на себя страновые риски и отказывались от сделки. Об этом заявил представитель Rothschild Inc в странах СНГ Джованни Сальветти, передает «Интерфакс».

Как уточнил Сальветти, речь идет о непредсказуемом развитии кризиса в российско-украинских отношениях. Он также пояснил, что такой актив могли купить только игроки глобального уровня, так как его цена составляет несколько миллиардов долларов. При этом ни европейские, ни североамериканские, ни азиатские инвесторы оказались не готовы.

По его словам, решение о размещении доли Петра Порошенко в управление «слепого» траста является самым прозрачным и единственным рабочим вариантом эффективного отделения президента Украины от его прав собственности на акции.

Порошенко является основателем корпорации Roshen («Рошен»). Она производит более 350 наименований кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает около 300 тысяч тонн в год. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики. Производственная деятельность расположенной в России Липецкой фабрики была остановлена с апреля 2017 года (процесс консервации завершился в июне). Ее имущество находится под арестом.

После неудачных попыток продать свою долю в Roshen Порошенко в январе 2016 года передал ее в управление Rothschild Trust.

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